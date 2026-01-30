Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    • 30 января, 2026
    • 22:30
    Умерла Кэтрин О'Хара, известная по роли мамы Кевина из фильма Один дома

    На 72-м году жизни умерла канадо-американскаяактриса Кэтрин О'Хара, известная по ролям в фильмах "Шиттс Крик", "Один дома" и "Лучший в шоу".

    Как передает Report, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

    Кэтрин сыграла знаменитую роль матери Маколея Калкина в первых двух фильмах "Один дома" и появилась в роли Мойры Роуз в 80 эпизодах сериала "Бухта Шитта".

    Среди других заметных работ в кино - пара псевдодокументальных фильмов: "Лучшее на шоу" 2000 года и "Могучий ветер" 2003 года, а также "Битлджус, Битлджус" и оригинальный "Битлджус".

    Последняя работа Кэтрин - роль в паре с Сетом Рогеном в сериале Apple TV+ "Студия". За эту роль она была номинирована на премию "Эмми".

    В 2020 году она получила премию "Эмми" за работу в сериале "Шиттс Крик". Это была ее первая премия "Эмми", которую она получила в 1982 году за сценарий к комедийному скетч-шоу SCTV Network 90.

