"Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edib
İncəsənət
- 30 yanvar, 2026
- 23:41
"Schitt's Creek", "Evdə tək" və "Şouda ən yaxşı" filmlərindəki rolları ilə tanınan Kanada və amerikalı aktrisa Ketrin O'Hara 72 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TMZ nəşri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Ketrin "Evdə tək" filminin ilk iki hissəsində Makoley Kalkinin anası obrazını canlandırıb və ""Schitt's Creek" serialının 80 bölümündə Moyra Rouz rolunda çıxış edib.
"Apple TV+"un "Studiya" serialı Ketrinin son işi olub. Bu rola görə o, "Emmi" mükafatına namizəd göstərilib.
O, "Emmi" mükafatını 2020-ci ildə "Schitt's Creek"dəki roluna görə qazanıb. Daha əvvəl o, 1982-ci ildə "SCTV Network 90" şousu üçün yazdığı ssenariyə görə "Emmi" mükafatına layiq görülüb.
Son xəbərlər
01:24
KİV: İraqda prezident seçkiləri fevralın 1-də keçiriləcəkDigər ölkələr
00:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Arınc İncə türk tayfasına mənsub olan ərlər yurdudurDaxili siyasət
00:19
"Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilibHadisə
00:01
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötürDaxili siyasət
23:56
Tramp: ABŞ digər ölkələri Venesuelada neft çıxarmağa dəvət edirDigər ölkələr
23:52
Foto
Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində "Azərbaycan otağı" ilə tanış olubXarici siyasət
23:52
Foto
Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunubXarici siyasət
23:41
"Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edibİncəsənət
23:35