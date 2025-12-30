İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:57
    Ukrayna ordusunun Rusiyanın Belqorod vilayətinə PUA-larla hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Vyaçeslav Qladkov sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Volokonovsk dairəsindəki Qruşevka - Pyatnitskoe yolunun bir hissəsində avtomobilə FPV-dronun zərbəsi nəticəsində qadın həlak olub. Maşında olan kişini "Orlan" döyüşçüləri Volokonovsk Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırıblar", - deyə o qeyd edib.

