Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar var
Region
- 30 dekabr, 2025
- 16:57
Ukrayna ordusunun Rusiyanın Belqorod vilayətinə PUA-larla hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Vyaçeslav Qladkov sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Volokonovsk dairəsindəki Qruşevka - Pyatnitskoe yolunun bir hissəsində avtomobilə FPV-dronun zərbəsi nəticəsində qadın həlak olub. Maşında olan kişini "Orlan" döyüşçüləri Volokonovsk Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırıblar", - deyə o qeyd edib.
