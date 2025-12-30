В Белгородской области при атаке ВСУ один человек погиб, четверо пострадали

Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак беспилотников ВC Украины по автомобилям в Белгородской области.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Грушевка - Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина. <...> Мужчину, находившегося в машине, бойцы "Орлана" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - отметил он.