В Белгородской области при атаке ВСУ один человек погиб, четверо пострадали
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 16:21
Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак беспилотников ВC Украины по автомобилям в Белгородской области.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Грушевка - Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина. <...> Мужчину, находившегося в машине, бойцы "Орлана" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - отметил он.
