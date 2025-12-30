"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi məşqçisi ilə yolları ayırıb
Futbol
- 30 dekabr, 2025
- 16:43
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi "Liverpul" məşqçisi Aaron Briqqslə yolları ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mütəxəssis 2024-cü ilin iyulundan klubda çalışırdı.
Qeyd edək ki, Liverpul təmsilçisi İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 18 matçdan sonra 32 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.
