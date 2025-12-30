"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi məşqçisi ilə yolları ayırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:43
    Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi məşqçisi ilə yolları ayırıb

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi "Liverpul" məşqçisi Aaron Briqqslə yolları ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mütəxəssis 2024-cü ilin iyulundan klubda çalışırdı.

    Qeyd edək ki, Liverpul təmsilçisi İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 18 matçdan sonra 32 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.

