Китайская аэрокосмическая компания LandSpace выпустит IPO на $1 млрд

Китайский производитель ракет LandSpace планирует привлечь 7,5 млрд юаней ($1 млрд) в результате первичного публичного размещения акций (IPO) в Шанхае, став первой отечественной аэрокосмической компанией, чья заявка на листинг была принята в ускоренном порядке.

Как передает Report, об этом сообщает портал South China Morning Post.

Компания со штаб-квартирой в Пекине, считающаяся соперником SpaceX, заявила, что ее листинг направлен на "активное реагирование на национальные стратегические планы и неотложные потребности рынка".

Шанхайская фондовая биржа (SSE) приняла к рассмотрению заявку LandSpace на проведение IPO. 26 декабря SSE освободила коммерческие ракетные компании от требований к рентабельности при размещении акций на Star Market, предоставив таким фирмам возможность быстрого выхода на биржу. Биржа требует, чтобы заявители достигли поэтапных результатов в успешном запуске многоразовых ракет-носителей среднего и большого размера на орбиту.