МВД: За прошедший день задержаны 50 разыскиваемых

31 декабря были задержаны 50 человек, находившихся в розыске, из них 41 - по делам о задолженностях.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Также в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 31 декабря, были задержаны и переданы следствию шесть человек, разыскиваемых по обвинению в мошенничестве.