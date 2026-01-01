Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МВД: За прошедший день задержаны 50 разыскиваемых

    Происшествия
    • 01 января, 2026
    • 11:47
    МВД: За прошедший день задержаны 50 разыскиваемых

    31 декабря были задержаны 50 человек, находившихся в розыске, из них 41 - по делам о задолженностях.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Также в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 31 декабря, были задержаны и переданы следствию шесть человек, разыскиваемых по обвинению в мошенничестве.

