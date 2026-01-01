МВД: За прошедший день задержаны 50 разыскиваемых
Происшествия
- 01 января, 2026
- 11:47
31 декабря были задержаны 50 человек, находившихся в розыске, из них 41 - по делам о задолженностях.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Также в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 31 декабря, были задержаны и переданы следствию шесть человек, разыскиваемых по обвинению в мошенничестве.
Последние новости
13:08
В Казахстане построят биофармацевтический комплекс за более чем $200 млнВ регионе
13:03
Завтра ожидается мокрый снег - ПРОГНОЗЭкология
12:52
Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в перевозимых арбузахБизнес
12:37
Число погибших на курорте в Швейцарии возросло до 40 человек - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
12:28
Приток туристов в Азербайджан из стран Центральной Азии увеличился на 23,3%Туризм
12:23
Расширен охват услуг, предоставляемых в центрах DOSTСоциальная защита
12:11
Фото
В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшиеПроисшествия
11:58
Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмоВнешняя политика
11:57