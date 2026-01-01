İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulub

    Hadisə
    • 01 yanvar, 2026
    • 10:40
    Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulub

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 50, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 41 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının dekabrın 31-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    axtarış DİN dələduzluq

    Son xəbərlər

    10:55

    Kürdəmirdə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:40

    Bayram günü axtarışda olan 50 nəfər tutulub

    Hadisə
    10:34

    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    10:32

    İngiltərə klubu "Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    10:30

    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

    Energetika
    10:22

    Nyu-Yorkun ilk müsəlman meri and içib

    Digər ölkələr
    10:18

    Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:11

    Sumqayıtda kafel-metlax sexində yanğın olub

    Hadisə
    10:05

    Avrasiya İqtisadi İttifaqına sədrlik Qazaxıstana keçib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti