Азербайджан и США обсудили проекты по продвижению американского опыта в морской инженерии
- 08 декабря, 2025
- 16:57
Посольство США в Азербайджане и Азербайджанская государственная морская академия обсудили сотрудничество в сфере морских перевозок и инженерии.
Как передает Report, об этом сообщило посольство США в Азербайджане в соцсети Х.
"На прошлой неделе Отдел общественной дипломатии посольства США в Баку встретился с высокопоставленными руководителями Азербайджанской государственной морской академии, чтобы обсудить, как мы можем продемонстрировать американское превосходство в морском судоходстве и машиностроении посредством Флагманской программы международного академического обмена правительства США", - - говорится в публикации.
Стороны также обсудили развитие сети American Spaces и образовательные программы по изучению английского языка и сотрудничество с университетами-партнерами США "на благо наших двусторонних отношений".
Last week, Embassy Baku’s Public Diplomacy Section met with senior leaders at the Azerbaijan State Maritime Academy to discuss how we can showcase American excellence in maritime shipping and engineering through the @FulbrightPrgrm, American Spaces, English language training, and… pic.twitter.com/QZyI4NHZfW— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 8, 2025