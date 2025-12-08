Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и США обсудили проекты по продвижению американского опыта в морской инженерии

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 16:57
    Посольство США в Азербайджане и Азербайджанская государственная морская академия обсудили сотрудничество в сфере морских перевозок и инженерии.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство США в Азербайджане в соцсети Х.

    "На прошлой неделе Отдел общественной дипломатии посольства США в Баку встретился с высокопоставленными руководителями Азербайджанской государственной морской академии, чтобы обсудить, как мы можем продемонстрировать американское превосходство в морском судоходстве и машиностроении посредством Флагманской программы международного академического обмена правительства США", - - говорится в публикации.

    Стороны также обсудили развитие сети American Spaces и образовательные программы по изучению английского языка и сотрудничество с университетами-партнерами США "на благо наших двусторонних отношений".

    Лента новостей