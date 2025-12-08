Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Армении раскрыта схема наркоторговли через Telegram

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 16:52
    В Армении раскрыта схема наркоторговли через Telegram

    Следственный комитет Армении раскрыл схему наркоторговли, организованной через Telegram.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу СК.

    По материалам дела, З.А. создал и управлял в указанной сети аккаунты (в том числе под видом онлайн-магазинов), при помощи которых с июля 2024 года по июль 2025 года реализовал метамфетамин и марихуану в особо крупных размерах. Для перепродажи З. А. привлек не только сообщников, но и третьих лиц.

    Для отмывания полученной прибыли, составившей более 24 млн драмов ($62 тыс.), он использовал ряд электронных кошельков, банковских карт и счетов. Владельцам этих счетов он передавал комиссию, а остальные средства присваивал. З.А. объявлен в розыск по ряду статей Уголовного кодекса Армении, трое других фигурантов дела арестованы, еще трое переведены под домашний арест, один – под административный контроль.

    Армения наркоторговля Telegram Следственный комитет
    Elvis

    Последние новости

    17:12

    В Азербайджане создана инфраструктура с использованием чипов компании NVIDIA

    ИКТ
    17:09

    В Азербайджане разрабатываются спецстандарты, связанные с ИИ

    ИКТ
    17:07

    Замминистра: Для развития ИИ нужны данные и специалисты

    ИКТ
    17:04

    В Азербайджане упразднены три научно-производственные структуры

    Внутренняя политика
    17:02

    В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

    Другие страны
    16:57

    Азербайджан и США обсудили проекты по продвижению американского опыта в морской инженерии

    Внешняя политика
    16:53

    Посол Мальдив прогнозирует успех Турции на COP31 по примеру Азербайджана

    Внешняя политика
    16:52

    В Армении раскрыта схема наркоторговли через Telegram

    В регионе
    16:49

    Член правления центра Низами Гянджеви обсудил сотрудничество с главным советником Бангладеш

    Внешняя политика
    Лента новостей