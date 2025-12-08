В Армении раскрыта схема наркоторговли через Telegram

Следственный комитет Армении раскрыл схему наркоторговли, организованной через Telegram.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу СК.

По материалам дела, З.А. создал и управлял в указанной сети аккаунты (в том числе под видом онлайн-магазинов), при помощи которых с июля 2024 года по июль 2025 года реализовал метамфетамин и марихуану в особо крупных размерах. Для перепродажи З. А. привлек не только сообщников, но и третьих лиц.

Для отмывания полученной прибыли, составившей более 24 млн драмов ($62 тыс.), он использовал ряд электронных кошельков, банковских карт и счетов. Владельцам этих счетов он передавал комиссию, а остальные средства присваивал. З.А. объявлен в розыск по ряду статей Уголовного кодекса Армении, трое других фигурантов дела арестованы, еще трое переведены под домашний арест, один – под административный контроль.