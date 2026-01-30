Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, беседа состоялась 29 января 2026 года.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили стратегическое партнерство между Азербайджаном и ОАЭ, вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, а также ситуацию с региональной и международной безопасностью.