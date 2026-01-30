Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
30 января, 2026
12:45
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, беседа состоялась 29 января 2026 года.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили стратегическое партнерство между Азербайджаном и ОАЭ, вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, а также ситуацию с региональной и международной безопасностью.
