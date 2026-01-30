Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили стратегическое партнерство

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 12:45
    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили стратегическое партнерство

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, беседа состоялась 29 января 2026 года.

    В ходе телефонного разговора стороны обсудили стратегическое партнерство между Азербайджаном и ОАЭ, вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, а также ситуацию с региональной и международной безопасностью.

    Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Foreign ministers of Azerbaijan and UAE discuss strategic partnership
    Лента новостей