    Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:34
    Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) xarici işlər naziri Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan arasında telefon danışığı aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Azərbaycanla BƏƏ arasında strateji tərəfdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub.

    Azərbaycan BƏƏ Ceyhun Bayramov Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan
    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
    Foreign ministers of Azerbaijan and UAE discuss strategic partnership

