    "КазМунайГаз" займется заправкой самолетов AZAL в аэропорту Алматы

    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 12:43
    КазМунайГаз займется заправкой самолетов AZAL в аэропорту Алматы

    ТОО "КазМунайГаз-Аэро" (КМГ-Аэро, дочерняя структура нацкомпании "КазМунайГаз") подписало договоры по заправке самолетов ряда зарубежных авиаперевозчиков, включая авиакомпанию "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

    Как сообщает Report со ссылкой на "КазМунайГаз", речь идет про договоры на заправку воздушных судов "в крыло" в международном аэропорту Алматы, подписанные со SpaceBee Airlines, AZAL, My Freighter Airlines, а также Easy Charter.

    "Расширение сотрудничества стало результатом снижения стоимости авиатоплива и повышения конкурентоспособности условий обслуживания в одном из ключевых авиаузлов Казахстана", -говорится в сообщении.

    В компании подчеркнули, что работа по привлечению международных авиаперевозчиков ведется в рамках поручений президента Казахстана по развитию транзитного потенциала страны.

    "KazMunayQaz" Almatı hava limanında AZAL təyyarələrini yanacaqla təmin edəcək
