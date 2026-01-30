İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    "KazMunayQaz" Almatı hava limanında AZAL təyyarələrini yanacaqla təmin edəcək

    İnfrastruktur
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:16
    KazMunayQaz Almatı hava limanında AZAL təyyarələrini yanacaqla təmin edəcək

    "KazMunayQaz-Aero" MMC ("KazMunayQaz" şirkətinin törəmə müəssisəsi) bir sıra xarici hava daşıyıcılarının, o cümlədən "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) QSC-nin təyyarələrinin yanacaqla təmin olunması üzrə müqavilələr imzalayıb.

    "Report" "KazMunayQaz"a istinadən xəbər verir ki, söhbət Almatı Beynəlxalq Aeroportunda təyyarələrin yanacaqla təminatı üzrə "SpaceBee Airlines", AZAL, "My Freighter Airlines", həmçinin "Easy Charter" şirkətləri ilə imzalanmış müqavilələrdən gedir.

    "Əməkdaşlığın genişləndirilməsi isə aviasiya yanacağının qiymətinin azaldılması və Qazaxıstanın əsas hava qovşaqlarından birində xidmət şərtlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması nəticəsində mümkün olub", - məlumatda qeyd edilib.

    Şirkətdən bildirilib ki, beynəlxalq hava daşıyıcılarının cəlb edilməsi üzrə iş Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin ölkənin tranzit potensialının inkişaf etdirilməsi üzrə tapşırıqları çərçivəsində aparılır.

    AZAL təyyarə yanacaq
    "КазМунайГаз" займется заправкой самолетов AZAL в аэропорту Алматы
    KazMunayGas to refuel AZAL aircraft at Almaty Airport

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti