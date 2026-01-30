Посол Беларуси обсудил с министром культуры Азербайджана вопросы сотрудничества
- 30 января, 2026
- 12:39
Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич встретился с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".
"В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере культуры, в том числе в регионах", - говорится в сообщении.
— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) January 30, 2026
