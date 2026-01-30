Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Посол Беларуси обсудил с министром культуры Азербайджана вопросы сотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 12:39
    Посол Беларуси обсудил с министром культуры Азербайджана вопросы сотрудничества

    Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич встретился с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

    "В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере культуры, в том числе в регионах", - говорится в сообщении.

    Дмитрий Пиневич Беларусь посол Адиль Керимли Минкультуры
    Belarus səfiri Azərbaycanın mədəniyyət naziri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Belarus mull issues of cooperation in culture
    Ты - Король

    Последние новости

    20:39

    Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике

    Энергетика
    20:35

    Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13

    Внешняя политика
    19:54

    США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновников

    Другие страны
    19:53

    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В регионе
    19:48

    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    19:23

    Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

    Футбол
    19:17

    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Другие страны
    19:13
    Фото

    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    Внешняя политика
    19:10

    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Инфраструктура
    Лента новостей