Посол Беларуси обсудил с министром культуры Азербайджана вопросы сотрудничества

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич встретился с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере культуры, в том числе в регионах", - говорится в сообщении.