Belarus səfiri Azərbaycanın mədəniyyət naziri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 12:45
Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Görüş zamanı mədəniyyət sahəsində, o cümlədən regionlarda əməkdaşlığın inkişafı məsələləri müzakirə olunub", - məlumatda qeyd edilib.
