    Belarus səfiri Azərbaycanın mədəniyyət naziri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:45
    Belarus səfiri Azərbaycanın mədəniyyət naziri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Görüş zamanı mədəniyyət sahəsində, o cümlədən regionlarda əməkdaşlığın inkişafı məsələləri müzakirə olunub", - məlumatda qeyd edilib.

    Azərbaycan Belarus Adil Kərimli Dmitri Pineviç
    Посол Беларуси обсудил с министром культуры Азербайджана вопросы сотрудничества
    Azerbaijan, Belarus mull issues of cooperation in culture

