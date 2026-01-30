Токаев поручил разработать новую Дорожную карту добровольчества в Казахстане
В регионе
- 30 января, 2026
- 12:46
Правительству Казахстана следует разработать новую Дорожную карту развития добровольчества, рассчитанный до 2030 года.
Как передает Report со ссылкой на информагентство "Хабар", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Форуме волонтеров.
"В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Важно оценить эффективность ранее принятых мер и создать дополнительные стимулы для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана", - отметил он.
