    Токаев поручил разработать новую Дорожную карту добровольчества в Казахстане

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 12:46
    Токаев поручил разработать новую Дорожную карту добровольчества в Казахстане

    Правительству Казахстана следует разработать новую Дорожную карту развития добровольчества, рассчитанный до 2030 года.

    Как передает Report со ссылкой на информагентство "Хабар", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Форуме волонтеров.

    "В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Важно оценить эффективность ранее принятых мер и создать дополнительные стимулы для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана", - отметил он.

