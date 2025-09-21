Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Президент Сирии впервые за последние почти 60 лет прибыл с визитом в США

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 14:59
    Президент Сирии впервые за последние почти 60 лет прибыл с визитом в США

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Как передает Report со ссылкой на Syria TV, это первый официальный визит сирийского президента в США с 1967 года.

    По информации канала, аш-Шараа сопровождают четыре министра. Ожидается, что этот визит предоставит возможность обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и Соединенными Штатами, включая официальное открытие сирийского посольства в Вашингтоне.

    24 сентября аш-Шараа выступит с речью с трибуны ГА ООН. Корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщил, что "прорабатываются планы встречи" президента США Дональда Трампа с сирийским лидером на полях сессии.

    14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа визит в США
    Suriyadan ABŞ-yə 58 il sonra prezident səviyyəsində ilk səfər gerçəkləşib

    Последние новости

    15:30

    Пилот Red Bull лидирует в основной гонке "Формулы 1" - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    15:24

    Австралия объявит о признании палестинского государства

    Другие страны
    15:13

    Пилот "Макларена" совершил аварию в ходе основной гонки в Баку

    Формула 1
    15:02
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    14:59

    Президент Сирии впервые за последние почти 60 лет прибыл с визитом в США

    Другие страны
    14:48
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    14:43

    ГЭЦ провел тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    14:29
    Фото

    Президент Руанды прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    14:26

    В Билясуваре водитель скончался за рулем автомобиля

    Происшествия
    Лента новостей