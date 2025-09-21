İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Suriyadan ABŞ-yə 58 il sonra prezident səviyyəsində ilk səfər gerçəkləşib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 15:05
    Suriyanın keçid dövrü prezidenti Əhməd Əl Şaraa BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək üçün ABŞ-yə səfər edib.

    "Report"un "Syria TV"yə istinadla verdiyi məlumata görə, bu, 1967-ci ildən bəri Suriyadan ABŞ-yə prezident səviyyəsində ilk rəsmi səfərdir.

    Məlumata görə, Əl Şaraa dörd nazirin müşayiəti ilə səfər edir. Gözlənilir ki, bu səfər Suriya ilə ABŞ arasında diplomatik münasibətlərin bərpası, o cümlədən Vaşinqtonda Suriya səfirliyinin rəsmi açılışı məsələlərinin müzakirəsi üçün imkan yaradacaq.

    24 sentyabrda Əl Şaraa BMT Baş Assambleyasının tribunasından çıxış edəcək. "CBS News" kanalının Ağ Evdəki müxbiri Cennifer Ceykobs bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə Suriya lideri arasında sessiya çərçivəsində görüş planlaşdırılır.

    14 mayda Tramp Əl Şaraa ilə Ər-Riyadda danışıqlar aparıb. ABŞ lideri bəyan edib ki, Vaşinqton Dəməşqə qarşı onillər ərzində tətbiq olunmuş sanksiyaların ləğvinə başlayacaq. 1 iyulda o, Suriyaya qarşı birtərəfli sanksiya rejiminin ləğvi ilə bağlı fərman imzalayıb.

    Suriya ABŞ səfər
    Президент Сирии впервые за последние почти 60 лет прибыл с визитом в США

