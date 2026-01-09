İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Britaniyanın müdafiə büdcəsinin kəsiri kəskin artacaq

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 08:42
    Britaniyanın müdafiə büdcəsinin kəsiri kəskin artacaq

    Böyük Britaniyanın müdafiə büdcəsinin kəsiri növbəti dörd il ərzində 28 milyard funt sterlinqə (37,6 milyard dollar) çatacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Onun mənbələrinə görə, 2025-ci ilin dekabr ayının sonunda Britaniya Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə Qərargahının rəisi, Hava Qüvvələrinin Baş Marşalı Riçard Nayton müvafiq hesablamaları Baş nazir Kir Starmerə təqdim edib. 2 iyun 2025-ci ildə təqdim edilən sənəddə Rusiya London üçün təcili və təxirəsalınmaz təhlükə kimi müəyyən edilib.

    Bu fonda Böyük Britaniya hökuməti müdafiə xərclərini 2027-ci ilə qədər ÜDM-in hazırkı 2,3%-dən 2,5%-ə qədər artıracağını və bu rəqəmi 2034-cü ilə qədər ÜDM-in 3%-nə çatdırmağı hədəflədiyini təsdiqləyib.

    Məqaləyə görə, Starmer müdafiə xərcləri planının yenidən nəzərdən keçirilməsini əmr edib və bu planda strateji icmalda verilən vədlərin yerinə yetirilməsi üçün bütün plan ətraflı şəkildə göstərilməlidir. Bu sənədin 2025-ci ilin dekabr ayında dərc olunması planlaşdırılırdı.

    "The Times" qəzetindəki mənbələrə görə, onun 2026-cı ilin mart ayından əvvəl təqdim edilməsi ehtimalı azdır. Kəsirin əsas səbəbləri arasında inflyasiya, artan hərbi maaşlar və nüvə silahlarının qarşısının alınması xərclərinin olması qeyd olunur.

    Eyni zamanda, "The Times" qəzeti hökumətin müdafiə büdcəsi kəsirinin qarşısını almaq üçün vəsaiti necə tapacağı ilə bağlı aydınlığın olmamasını bildirir.

    Böyük Britaniya hərbi-büdcə kəsir
    The Times: Стармера предупредили о дефиците оборонного бюджета в $37,6 млрд

    Son xəbərlər

    08:47

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    08:42

    Britaniyanın müdafiə büdcəsinin kəsiri kəskin artacaq

    Digər ölkələr
    08:14

    Bakıda 11 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:04

    Sumqayıtda zavodda partlayış baş verib, fəhlə xəsarət alıb

    Hadisə
    07:54

    ABŞ Prezidenti Venesuela əməliyyatının neftə görə etdiyini etiraf edib

    Digər ölkələr
    07:25

    Tramp yaxın günlərdə Venesuelanın müxalifət lideri Maçado ilə görüşə biləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    06:55

    "Daily Telegraph": "X" sosial şəbəkəsi Britaniyada qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    06:19

    Suriya Müdafiə Nazirliyi Hələbdə atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    05:50

    NASA astronavtı səhhətindəki problemə görə Yerə qaytarılacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti