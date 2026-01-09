Britaniyanın müdafiə büdcəsinin kəsiri kəskin artacaq
- 09 yanvar, 2026
- 08:42
Böyük Britaniyanın müdafiə büdcəsinin kəsiri növbəti dörd il ərzində 28 milyard funt sterlinqə (37,6 milyard dollar) çatacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti məlumat yayıb.
Onun mənbələrinə görə, 2025-ci ilin dekabr ayının sonunda Britaniya Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə Qərargahının rəisi, Hava Qüvvələrinin Baş Marşalı Riçard Nayton müvafiq hesablamaları Baş nazir Kir Starmerə təqdim edib. 2 iyun 2025-ci ildə təqdim edilən sənəddə Rusiya London üçün təcili və təxirəsalınmaz təhlükə kimi müəyyən edilib.
Bu fonda Böyük Britaniya hökuməti müdafiə xərclərini 2027-ci ilə qədər ÜDM-in hazırkı 2,3%-dən 2,5%-ə qədər artıracağını və bu rəqəmi 2034-cü ilə qədər ÜDM-in 3%-nə çatdırmağı hədəflədiyini təsdiqləyib.
Məqaləyə görə, Starmer müdafiə xərcləri planının yenidən nəzərdən keçirilməsini əmr edib və bu planda strateji icmalda verilən vədlərin yerinə yetirilməsi üçün bütün plan ətraflı şəkildə göstərilməlidir. Bu sənədin 2025-ci ilin dekabr ayında dərc olunması planlaşdırılırdı.
"The Times" qəzetindəki mənbələrə görə, onun 2026-cı ilin mart ayından əvvəl təqdim edilməsi ehtimalı azdır. Kəsirin əsas səbəbləri arasında inflyasiya, artan hərbi maaşlar və nüvə silahlarının qarşısının alınması xərclərinin olması qeyd olunur.
Eyni zamanda, "The Times" qəzeti hökumətin müdafiə büdcəsi kəsirinin qarşısını almaq üçün vəsaiti necə tapacağı ilə bağlı aydınlığın olmamasını bildirir.