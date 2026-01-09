The Times: Стармера предупредили о дефиците оборонного бюджета в $37,6 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 08:39
    Дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд ($37,6 млрд).

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

    По информации ее источников, в конце декабря 2025 года начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон представил соответствующие расчеты премьер-министру Киру Стармеру. Во встрече также приняли участие главы Минфина Рейчел Ривс и Минобороны Джон Хили. Собеседники издания рассказали, что Стармер остался крайне недоволен услышанным, так как полагал, что все расходы, заложенные в стратегический обзор вопросов национальной обороны, были учтены. В документе, представленном 2 июня 2025 года, Россия была определена как непосредственная и насущная угроза для Лондона. На этом фоне правительство Великобритании подтвердило, что повысит расходы на оборону с нынешних 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году и поставит цель добиться увеличения этого показателя до 3% ВВП к 2034 году.

    Как говорится в статье, Стармер распорядился вновь проанализировать план оборонных расходов, в котором должна быть детально прописана вся схема выполнения обещаний, указанных в стратегическом обзоре. Этот документ планировалось опубликовать еще в декабре 2025 года. По информации источников The Times, теперь же он вряд ли будет представлен ранее марта 2026 года.

    Основными причинами дефицита называются инфляция, рост зарплат военнослужащих и расходы на содержание ядерных средств сдерживания. При этом The Times пишет об отсутствии ясности по поводу того, за счет чего правительство найдет средства для недопущения дефицита оборонного бюджета.

