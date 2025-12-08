Посол Мальдив прогнозирует успех Турции на COP31 по примеру Азербайджана

Нерезидентный посол Мальдив в Азербайджане Абдул Латиф Абдул Рахим выразил уверенность, что Турция, опираясь на опыт Азербайджана, успешно проведет 31-ю Конференцию сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

В своем заявлении турецкому бюро Report посол с резиденцией в Анкаре, подчеркнул актуальность глобального климатического кризиса, от которого "страдает" современный мир.

Он отметил, что Азербайджан успешно справился с проведением COP29 и напомнил об участии президента Мальдив Мохамеда Муиззу в этом международном мероприятии и о его встрече с президентом Ильхамом Алиевым во время визита в Баку:

"Эта встреча двух руководителей стран положительно повлияла на развитие наших отношений. Мы приветствуем климатическую дипломатию. Надеюсь, Турция, воспользовавшись опытом Азербайджана, также успешно проведет COP 31".

Говоря о своих приоритетах в отношениях между Мальдивами и Азербайджаном, посол отметил, что нацелен на развитие туристических отношений между двумя странами:

"Моей целью будет в первую очередь укрепление экономических связей между двумя странами, поскольку основной источник дохода нашей страны полностью зависит от туризма на Мальдивах. Я с нетерпением жду развития наших связей с Азербайджаном в этой сфере. Надеюсь, что Азербайджан и Мальдивы смогут извлечь пользу друг от друга в сферах туризма и экономики".