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В Бельгии доля "омикрон"-штамма в заболеваемости COVID-19 превысило 90%

В Бельгии доля "омикрон"-штамма в заболеваемости COVID-19 превысило 90% В Бельгии доля "омикрона" среди общего числа случаев заражения коронавирусом составила 93,7%.
Другие страны
19 января 2022 г. 14:41
В Бельгии доля омикрон-штамма в заболеваемости COVID-19 превысило 90%

В Бельгии доля "омикрона" среди общего числа случаев заражения коронавирусом составила 93,7%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", второе место удерживает штамм "дельта".

На "омикрон" приходится 73% заражений среди пациентов с бессимптомным или легким течением заболевания и 20,7% - среди тяжелых, критических и летальных случаев, показал анализ данных уже за несколько недель.

Предварительные выводы о том, что "омикрон" дает более легкую симптоматику COVID-19 должны быть подтверждены более обширной статистикой, в том числе по регионам, где низкий охват вакцинацией, отмечают авторы исследования.

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