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    В Басре введен комендантский час

    Это уже не первая попытка властей Ирака ввести комендантский час в Басре с тем, чтобы разрядить накалившуюся ситуацию

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Силы безопасности иракской Басры, охваченной многодневными беспорядками, объявили о введение в городе комендантского часа с 16.00 субботы по местному времени, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Это уже не первая попытка властей Ирака ввести комендантский час в Басре с тем, чтобы разрядить накалившуюся ситуацию. Однако каждый вечер, несмотря на угрозы силовиков об аресте за нарушение режима, тысячи разгневанных местных жителей выходят на улицы и беспорядки продолжаются.

    Отметим, что иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

    Отметим, что сегодня иракский парламент проводит экстренное заседание в связи со сложившейся в Ираке ситуации.

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