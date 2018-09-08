В Басре введен комендантский час

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Силы безопасности иракской Басры, охваченной многодневными беспорядками, объявили о введение в городе комендантского часа с 16.00 субботы по местному времени, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Это уже не первая попытка властей Ирака ввести комендантский час в Басре с тем, чтобы разрядить накалившуюся ситуацию. Однако каждый вечер, несмотря на угрозы силовиков об аресте за нарушение режима, тысячи разгневанных местных жителей выходят на улицы и беспорядки продолжаются.

Отметим, что иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Отметим, что сегодня иракский парламент проводит экстренное заседание в связи со сложившейся в Ираке ситуации.