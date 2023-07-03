В Австрии заявили, что транзит оружия для Украины не нарушает их нейтралитет

Австрия не поставляет оружие Украине, однако не препятствует его транзиту через свою территорию.
Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу ORF министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
По его словам, транзит материалов военного назначения предусмотрен совместным решением ЕС, Австрия обязана его выполнять.
"Существует решение Совместной внешней и политики безопасности, которое не только позволяет эти перевозки в Украину. Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия", - объяснил он.