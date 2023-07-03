В Австрии заявили, что транзит оружия для Украины не нарушает их нейтралитет

Австрия не поставляет оружие Украине, однако не препятствует его транзиту через свою территорию.

Австрия не поставляет оружие Украине, однако не препятствует его транзиту через свою территорию.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу ORF министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, транзит материалов военного назначения предусмотрен совместным решением ЕС, Австрия обязана его выполнять.

"Существует решение Совместной внешней и политики безопасности, которое не только позволяет эти перевозки в Украину. Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия", - объяснил он.