В Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны, начиная с февраля 2022 года.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны, начиная с февраля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вело австрийское телевидение.

За решение проголосовали депутаты двух правящих партий (Австрийская народная партия и "Зеленые"), оппозиционной Социал-демократической партии Австрии и партии "Новая Австрия".

Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Таким образом, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной.

Законопроект был разработан правящей коалицией Австрийской народной партии и "Зеленых", которые в течение двух лет пандемии категорически отвергали возможность такой обязательной прививки. Он стал самым спорным и непопулярным законопроектом в современной Австрии. Так, в парламент было направлено более 100 тыс ходатайств с его критикой. Против законопроекта выступила оппозиционная Австрийская партия свободы, которая намерена обжаловать его в Конституционном суде республики.

Согласно принятому закону, резиденты Австрии должны будут сделать три инъекции. Это требование не будет распространяться на беременных женщин и на тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Кроме того, отсрочку от прививки на полгода получают те, кто переболел ковидом. Законом будут охвачены порядка 1,5 млн человек, поскольку уже более 70% населения Австрии в настоящее время иммунизированы.

С февраля не привитых и не переболевших жителей Австрии начнут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. С 15 марта начнется контроль за соблюдением закона. Полиция сможет проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода на улице. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом в 600 евро. Максимальная сумма штрафа в течение года может составить до 3,6 тыс. Ареста за отказ от вакцинации не предусмотрено.

Решение правительства Австрии о введении обязательной вакцинации от ковида вызвало беспрецедентные массовые протесты и критику из-за широкого распространения заразного омикрон-штамма, для борьбы с которым, как считается, еще требуется доработать существующие вакцины. Профсоюз полиции также заявил, что контролем за соблюдением закона должны заниматься сотрудники Минздрава, а не полицейские.