В Австрии приняли спорные поправки в закон об исламе

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Парламент Австрии принял резонансные поправки в закон об исламе, вступивший в силу более столетия назад.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, закон от 1912 года признает ислам одной из официальных религий в Австрии. Принятые к нему ныне поправки включают в себя расширение прав мусульман, в частности защиту религиозных праздников, но в то же время запрещают иностранное финансирование деятельности мечетей и имамов.

Власти заявляют, что закон направлен на борьбу с исламским радикализмом, но лидеры мусульман считают, что он ведет к дискриминации, поскольку христианские и еврейские общины сохраняют право на зарубежное финансирование.

Министр Австрии по интеграции Себастьян Курц заявил в интервью Би-би-си, что цель закона - ограничить политическое влияние ряда мусульманских стран и дать исламу шанс свободно развиваться внутри австрийского общества и в рамках общих европейских ценностей.

Исламские лидеры не исключают, что закон будет опротестован в конституционном суде.

В настоящее время в Австрии проживают около полумиллиона мусульман, что составляет приблизительно 6% от всего населения страны.