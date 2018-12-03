В Австралии задержали двух мужчин, устроивших перестрелку с полицией - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Двое мужчин, которые устроили перестрелку с полицейскими в австралийском Брисбене, задержаны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция штата Квинсленд.
"Инцидент был разрешен, два человека взяты под стражу. Все дороги снова открыты", — сообщила полиция.
Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, проводится расследование.
*** 09:57
Неизвестные устроили перестрелку с полицией в городе Брисбен, штат Квинсленд. Как передает Report, об этом сообщается в заявлении полиции в Twitter.
Согласно заявлению, полицейские прибыли по адресу и обнаружили двух вооруженных людей. Позднее последовала стрельба по сотрудникам полиции, о пострадавших не сообщается.
Указывается, что мужчины забаррикадировались в здании.
Место инцидента оцеплено, полиция призвала жителей не приближаться к данному району.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости