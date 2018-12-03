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    В Австралии задержали двух мужчин, устроивших перестрелку с полицией - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Двое мужчин, которые устроили перестрелку с полицейскими в австралийском Брисбене, задержаны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщила полиция штата Квинсленд.

    "Инцидент был разрешен, два человека взяты под стражу. Все дороги снова открыты", — сообщила полиция. 

    Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, проводится расследование.

    *** 09:57

    Неизвестные устроили перестрелку с полицией в городе Брисбен, штат Квинсленд. Как передает Report, об этом сообщается в заявлении полиции в Twitter.

    Согласно заявлению, полицейские прибыли по адресу и обнаружили двух вооруженных людей. Позднее последовала стрельба по сотрудникам полиции, о пострадавших не сообщается.

    Указывается, что мужчины забаррикадировались в здании. 

    Место инцидента оцеплено, полиция призвала жителей не приближаться к данному району.

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