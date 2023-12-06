В Австралии прогнозируется экстремальная жара

В ближайшее время в Австралии установится рекордно жаркая погода - свыше 45 градусов по Цельсию. Такая погода продлится несколько дней.

В ближайшее время в Австралии установится рекордно жаркая погода - свыше 45 градусов по Цельсию. Такая погода продлится несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Согласно прогнозам, сильная жара накроет штаты Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также южную часть штата Квинсленд.

По данным метеорологов, вслед за аномальной жарой на штаты Южная Австралия и Виктория обрушатся ливни и бури. Кроме того, в Коралловом море у восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "Джаспер", который может достичь берегов страны в выходные или в начале следующей недели.