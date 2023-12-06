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В Австралии прогнозируется экстремальная жара

В Австралии прогнозируется экстремальная жара В ближайшее время в Австралии установится рекордно жаркая погода - свыше 45 градусов по Цельсию. Такая погода продлится несколько дней.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 11:06
В Австралии прогнозируется экстремальная жара

В ближайшее время в Австралии установится рекордно жаркая погода - свыше 45 градусов по Цельсию. Такая погода продлится несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Согласно прогнозам, сильная жара накроет штаты Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также южную часть штата Квинсленд.

По данным метеорологов, вслед за аномальной жарой на штаты Южная Австралия и Виктория обрушатся ливни и бури. Кроме того, в Коралловом море у восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "Джаспер", который может достичь берегов страны в выходные или в начале следующей недели.

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Версия на английском языке Half of Australia to be sizzled in heatwave

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