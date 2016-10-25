Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Австралии четыре человека погибли в парке развлечений Dreamworld. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, погибшими оказались двое мужчин и две женщины, которые катались на аттракционе Thunder River Rapids, представляющем собой быструю реку с порогами.

Руководство парка приняло решение о закрытии всех аттракционов.

Аттракцион Thunder River Rapids открылся в 1986 году. На сайте парка сообщается, что он позволяет посетителям развить скорость до 45 км в час на крутых поворотах. Это семейный аттракцион, его разрешено посещать детям от двух лет.

Dreamworld — крупнейший парк развлечений в Австралии с более чем 50 аттракционами.