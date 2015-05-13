В результате бомбардировки школы в Сирии погибли 10 учеников

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Вертолет ВВС Сирии сбросил "бочковые бомбы" на школу в Алеппо, в результате чего погибли 12 человек, в том числе 10 учеников.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, информацию об этом распространил Высший совет сирийской революции (ВССР).

По информации, обстрел был произведен по школе в деревне Ханса, находящейся под контролем оппозиции.

В авиаударах погибли 12 человек, в том числе 10 учеников, пострадали десятки человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

С другой стороны, истребители сбросили "вакуумные" бомбы по деревне Иса, имеются погибшие и раненые.

Детальной информации об авиаударах в деревне Иса не имеется.