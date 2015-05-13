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    В результате бомбардировки школы в Сирии погибли 10 учеников

    Истребители сбросили вакуумные бомбы по деревне Иса, имеются погибшие и раненые

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Вертолет ВВС Сирии сбросил "бочковые бомбы" на школу в Алеппо, в результате чего погибли 12 человек, в том числе 10 учеников.

    Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, информацию об этом распространил Высший совет сирийской революции (ВССР).

    По информации, обстрел был произведен по школе в деревне Ханса, находящейся под контролем оппозиции.

    В авиаударах погибли 12 человек, в том числе 10 учеников, пострадали десятки человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

    С другой стороны, истребители сбросили "вакуумные" бомбы по деревне Иса, имеются погибшие и раненые.

    Детальной информации об авиаударах в деревне Иса не имеется.

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