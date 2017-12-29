В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Девять человек погибли и 10 получили ранения в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве здравоохранения Египта.

В числе погибших - четверо охранявших храм полицейских и пятеро гражданских.

*** 14:49

В египетской столице Каире неизвестный вооруженный мужчина совершил нападение на церковь.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате открытого им огня 3 человека погибли, 5 ранены.

Полиция обезвредила вооруженного мужчину.