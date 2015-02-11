​В армию США набрали на службу сотню носителей украинского языка

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ С октября 2014 года в армию США по контракту были приняты 100 новобранцев, владеющих украинским языком.

Как передает Report, данную информацию подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе Пентагона.

Таким образом США решили проблему понимания военных при выполнении программ сотрудничества с украинцами.

Новобранцев приняли в рамках программы "Прием на военную службу, жизненно важный для национальных интересов", цель которой заключается в замещении вакансий по узкоспециализированным областям.

В пресс-службе заверили, что набор говорящих на украинском языке в армию не был продиктован стратегической потребностью.

Как отмечается, от соискателей не требуют ни американского гражданства, ни вида на жительство в стране, пол значения не имеет.

Кроме того, The Washington Times сообщает о планах Пентагона отправить на Украину войска для обучения бойцов нацгвардии Украины. По данным газеты, обучение примерно 600 человек должно начаться на западе Украины в марте.