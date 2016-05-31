​В Армении задержанным военным грозит до восьми лет лишения свободы

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении представил подробности по делу о задержании высокопоставленных представителей министерства обороны республики: их обвиняют в халатности и злоупотреблении властью, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно информации, задержаны бывший начальник управления вооружения ВС Армении генерал-майор Мелсик Чилингарян и бывший начальник автотранспортной службы управления вооружения ВС полковник Армен Саркисян. Они обвиняются по части 2 статьи 375 Уголовного кодекса Армении ("злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия"), которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, задержан начальник отдела обеспечения химическими, инженерными и разведывательными средствами департамента материально-технического обеспечения ВС Армении полковник Мгер Папян. Он обвиняется по части 2 статьи 376 УК Армении ("халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия"), которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Предварительное следствие продолжается. Назначены товароведческие экспертизы.