В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

Ливневые дожди спровоцировали крупнейшее за последние 50 лет наводнение в Анталье.

Ливневые дожди спровоцировали крупнейшее за последние 50 лет наводнение в Анталье.

Как передает Report со ссылкой CNN Turk, наводнение разрушило мосты, смыло автомобили, затопило теплицы.

"Мы не видели ничего подобного уже 50 лет. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, но ситуация очень серьезная", - отметил мэр Кумлуджи Мустафа Колеоглу.

В настоящее время в городе создан специальный кризисный центр для борьбы с последствиями наводнения. При этом, как рассказал мэр, строительная техника для расчистки территории пока работать не может.

Власти города также обратились за помощью к национальному департаменту по чрезвычайным ситуациям.