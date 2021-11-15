В Англии задержали троих подозреваемых во взрыве машины

Три человека задержаны в рамках расследования взрыва машины в английском городе Ливерпуль.

Три человека задержаны в рамках расследования взрыва машины в английском городе Ливерпуль.

Как передает Report со ссылкой на "The Independent" , об этом сообщило контртеррористическое подразделение полиции.

"Полицейские в Мерсисайде задержали троих мужчин - в возрасте 29, 26 и 21 лет - в ливерпульском районе Кенсингтон в соответствии с законом о терроризме. Контртеррористическое подразделение полиции по Северо-Западу продолжает тесно сотрудничать с коллегами из полиции Мерсисайда, по мере того, как безотлагательно продолжается наше расследование", - говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter полиции Большого Манчестера.

Ранее в воскресенье полиция графства Мерсисайд (Англия) сообщила о взрыве автомобиля у здания женской больницы в Ливерпуле. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал.

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