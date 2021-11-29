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В Англии за отказ от ношения масок будут штрафовать от 200 до 6400 фунтов

В Англии за отказ от ношения масок будут штрафовать от 200 до 6400 фунтов С 30 ноября в Англии вступает в силу требование об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте, включая поезда, и в магазинах, банках и почтовых отделениях.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 17:04
В Англии за отказ от ношения масок будут штрафовать от 200 до 6400 фунтов

С 30 ноября в Англии вступает в силу требование об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте, включая поезда, и в магазинах, банках и почтовых отделениях.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", при первом нарушении этого требования на нарушителя будет наложен штраф в размере 200 фунтов стерлингов. В каждом последующем случае штраф будет удваиваться, и так до максимального размера штрафа в 6 400 фунтов.

При этом, если штраф успеть уплатить в течение 14 дней, его сумма снижается вдвое. На прочие провинции Соединенного Королевства — Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию — ужесточение правил не распространяется.

Ужесточения требований по ношению масок не коснулись других секторов, например, нет требования об обязательном ношении масок при посещении ресторанов, пабов, концертов, кинотеатров и театров, сообщает The Daily Telegraph. Члены британского парламента тоже не обязаны будут на заседаниях Палаты общин находиться в масках.

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Версия на английском языке England to fine 200 to 6,400 pounds for refusal to wear face masks

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