На химзаводе в американском штате Иллинойс прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным представителей пожарного департамента города, при взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницы.

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва.

Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб.

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Взрыв прогремел в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter.

На месте происшествия работают сотрудники пожарного департамента, полиция и медики.

Данные о жертвах и пострадавших на данный момент не поступали.

Полиция просит жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, где произошел взрыв, чтобы не мешать расследованию.

Местные СМИ отмечают, что взрыв мог иметь техногенное происхождение.