На химзаводе в американском штате Иллинойс прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс прогремел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным представителей пожарного департамента города, при взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницы.
Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва.
Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб.
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Взрыв прогремел в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter.
На месте происшествия работают сотрудники пожарного департамента, полиция и медики.
Данные о жертвах и пострадавших на данный момент не поступали.
Полиция просит жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, где произошел взрыв, чтобы не мешать расследованию.
Местные СМИ отмечают, что взрыв мог иметь техногенное происхождение.
Footage of explosion in #gurnee #specialtysilicones #waukegan #chicago pic.twitter.com/z9Z6Apar4A— Cesar E (@cmzesar) 4 мая 2019 г.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости