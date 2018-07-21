В Алма-Ате началось прощание с фигуристов Денисом Теном

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Прощание с казахстанским фигуристом Денисом Теном началось сегодня в Алма-Ате, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Гражданская панихида началась в 10:00 по местному времени (08:00 по Баку) во дворце спорта имени Балуана Шолака. Люди начали собираться у входа в здание с семи утра (05:00 по Баку). Почтить память спортсмена пришло множество людей с цветами. Тен будет похоронен на кладбище в поселке Дружба.

Напомним, что 19 июля около 15:00 (13:00 по Баку) 25-летний Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки грабители нанесли Тену множественные ножевые ранения, вследствие чего спортсмен потерял большое количество крови и вскоре после того, как был доставлен в больницу, скончался. Полиция позже задержана обоих подозреваемых.

Д.Тен - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Он многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой ISU, является пятикратным чемпионом Казахстана.