​В Альпах под лавиной погибли шестеро лыжников

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Швейцарии за сутки жертвами схода лавин стали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, четверо лыжников погибли в округе Ландкварт, кантона Граубюнден, еще двое - в кантоне Берн.

Лавина накрыла группу из девяти человек на горе Пиц Вилан. Семерых засыпало снегом, трое из них погибли. Еще один пострадавший скончался позднее в больнице.

Еще двое спортсменов погибли в субботу в кантоне Берн. Лавина настигла своих жертв на горнолыжных станциях Хахненмоос и Бирг.