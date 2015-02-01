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    ​В Альпах под лавиной погибли шестеро лыжников

    Лавина накрыла группу из девяти человек на горе Пиц Вилан

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Швейцарии за сутки жертвами схода лавин стали шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, четверо лыжников погибли в округе Ландкварт, кантона Граубюнден, еще двое - в кантоне Берн.

    Лавина накрыла группу из девяти человек на горе Пиц Вилан. Семерых засыпало снегом, трое из них погибли. Еще один пострадавший скончался позднее в больнице.

    Еще двое спортсменов погибли в субботу в кантоне Берн. Лавина настигла своих жертв на горнолыжных станциях Хахненмоос и Бирг.

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