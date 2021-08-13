О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Африке число умерших пациентов с COVID-19 превысило 180 тыс.

В Африке число умерших пациентов с COVID-19 превысило 180 тыс. Число умерших после инфицирования коронавирусом достигло в Африке 180 149 человек.
Другие страны
13 августа 2021 г. 19:12
В Африке число умерших пациентов с COVID-19 превысило 180 тыс.

Число умерших после инфицирования коронавирусом достигло в Африке 180 149 человек.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Количество инфицированных коронавирусом составляет на континенте 7 148 373. Выздоровели более 6,2 млн.

Больше всего в Африке инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 568 511 и 76 247 соответственно. В Тунисе зафиксировано 21 310 летальных исходов, отмечено 618 124 случаев заражения. Для Египта эти цифры составляют 16 597 и 284 966 соответственно.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (287 184 и 4 452), Кения (217 276 и 4 273) и Нигерия (180 661 и 2 200).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Afrikada koronavirusdan ölənlərin sayı 180 mini keçib

Другие новости из категории

НАТО продолжит взаимодействие с властями Афганистана
НАТО продолжит взаимодействие с властями Афганистана
13 августа 2021 г. 20:12
Иран закрывает свое консульство в Мазари-Шарифе
Иран закрывает свое консульство в Мазари-Шарифе
13 августа 2021 г. 19:42
Более 10% переболевших британцев заразились коронавирусом в больнице
Более 10% переболевших британцев заразились коронавирусом в больнице
13 августа 2021 г. 18:59
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
13 августа 2021 г. 18:32
Талибы заявили о захвате аэропорта в столице Урузган
Талибы заявили о захвате аэропорта в столице Урузган
13 августа 2021 г. 17:43
В Нью-Йорке шесть человек пострадали от удара молнии на пляже
В Нью-Йорке шесть человек пострадали от удара молнии на пляже
13 августа 2021 г. 17:25
На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта
На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта
13 августа 2021 г. 17:10
Британские ВМС сообщили о нападении пиратов на судно у берегов Сомали
Британские ВМС сообщили о нападении пиратов на судно у берегов Сомали
13 августа 2021 г. 16:35
В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой
В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой
13 августа 2021 г. 15:29
УВКБ ООН призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы
УВКБ ООН призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы
13 августа 2021 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi