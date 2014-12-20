В результате операций в Афганистане за два дня ликвидированы более 200 боевиков "Талибана"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В результате серии успешных антитеррористических операций афганским силам безопасности за два дня удалось ликвидировать более 200 боевиков движения "Талибан". Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны.

При этом от рук экстремистов погибли шесть афганских военнослужащих и трое мирных жителей, более 20 солдат получили ранения.

Наиболее масштабные боевые действия, по данным полиции, велись в провинции Кунар на востоке Афганистана. Правоохранительным органам удалось вскрыть и уничтожить несколько крупных групп талибов общей численностью 62 человека. При этом армия освободила значительное число ополченцев, которые были окружены и более недели вели неравные бои с превосходящими силами радикалов. Часть вооруженных отрядов движения "Талибан" отступила на территорию Пакистана.

Зачистки также проводились в провинциях Гильменд, Пактия, Хост, Урузган, Балх, Джаузджан и Сари-Пуль.