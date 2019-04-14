​В Афганистане в результате взрыва погибли семь детей

По меньшей мере семь детей погибли и семь получили ранения в результате взрыва в провинции Лагман на востоке Афганистана.

Как передает Report об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря правительства провинции Ассадуллаха Давлатзая.

По данным телеканала, взрыв неразорвавшихся боеприпасов произошел примерно в 17.00 по местному времени (16.30) на окраине города Михтарлам во дворе домов. В тот момент там играли дети.

Агентство Пажвак сообщает, что в результате взрыва ранения получили восемь детей.