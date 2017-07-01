 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане в результате взрыва заложенной ИГИЛ бомбы погибли семь человек

    Пострадали не менее пяти мирных жителей© Foto:pajhwok.com

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В провинции Нангархар на востоке Афганистана в результате взрыва бомбы, заложенной террористами ИГИЛ у обочины дороги, погибли семь и пострадали не менее пяти мирных жителей.

    Как сообщает Report со ссылкой на pajhwok.com, инцидент произошел на дороге в районе Бадар-Дары в полночь, 1 июля.

    Раненые были эвакуированы в больницу в Ганихель. Среди жертв нет ни женщин, ни детей, передают местные власти.

    Сотрудники службы безопасности региона сообщают, что погибли две женщины и два ребенка.

    Власти обвинили в организации взрыва террористическую группировку ИГИЛ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi