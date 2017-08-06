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    В Афганистане в результате атаки боевиков убиты около 50 человек

    По информации агентства, также убиты семеро афганских военных и несколько нападавших

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Боевики атаковали деревню в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

    В результате атаки убиты около 50 человек среди мирного населения, включая женщин и детей.

    По информации агентства, также убиты семеро афганских военных и несколько нападавших.

    Подробности нападения пока неизвестны. Сообщается, что атака могла быть совершена совместно боевиками «Талибана» и «Исламского государства», однако в «Талибане» отрицают обвинения.

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