В Афганистане в результате атаки боевиков убиты около 50 человек

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Боевики атаковали деревню в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

В результате атаки убиты около 50 человек среди мирного населения, включая женщин и детей.

По информации агентства, также убиты семеро афганских военных и несколько нападавших.

Подробности нападения пока неизвестны. Сообщается, что атака могла быть совершена совместно боевиками «Талибана» и «Исламского государства», однако в «Талибане» отрицают обвинения.