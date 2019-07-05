В Афганистане погибли 6 человек при попадании снаряда

Шесть человек погибли, более 30 получили ранения в результате попадания минометного снаряда на территорию рынка в северной афганской провинции Фарьяб.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в силовых структурах страны.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.