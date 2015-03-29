В Афганистане осудили убийцу немецкой журналистки на 20 лет

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/Верховный суд Афганистана приговорил бывшего полицейского, убившего в 2014 году фотокорреспондентку агентства Ассошиэйтед Пресс, к 20 годам тюремного заключения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя суда.

Первоначально бывшего полицейского приговорили к смертной казни, но впоследствии это решение было обжаловано апелляционным судом.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что Анья Нидрингхаус, 48-летняя гражданка Германии, в апреле прошлого года была убита в результате нападения на автомобиль в провинции Хост на границе с Пакистаном. Еще одна журналистка АП - канадка Кети Гэннон, находившаяся в момент нападения в машине, - получила ранение.

Женщины ехали с сотрудниками избирательной комиссии, которые развозили по населенным пунктам избирательные бюллетени предстоящих президентских выборов. Их автомобильный конвой сопровождали афганские военные. Во время стоянки один из сотрудников правоохранительных органов подошел к автомобилю журналистов и с криком: "Аллах Акбар!" начал стрелять из автомата Калашникова.