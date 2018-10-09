В Афганистане число погибших при взрыве выросло до десяти человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана увеличилось до 10, еще 10 человек получили ранения, среди них кандидат в парламент.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы губернатора провинции Гильменд.

Нападение смертника привело к гибели десяти человек и еще 10 получили ранения, среди них кандидат на законодательных выборах Салех Мохаммад Ачакзай, при взрыве внутри его офиса в провинции Гильменд.

*** 15:48

По меньшей мере три человека погибли, еще пять получили ранения при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Новый взрыв произошел в городе Лашкаргах (провинция Гильменд) на юге страны. Кандидат в парламент получил ранения.

Силы безопасности перекрыли район происшествия и начали осуществлять эвакуацию жертв и пострадавших.

Отметим, что парламентские выборы, назначенные на 20 октября, пройдут в Афганистане после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране, первоначально их планировалось провести в 2016 году.