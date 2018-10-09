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    В Афганистане число погибших при взрыве выросло до десяти человек - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв произошел в избирательном штабе кандидата в парламент страны
    © AFP

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана увеличилось до 10, еще 10 человек получили ранения, среди них кандидат в парламент.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы губернатора провинции Гильменд.

    Нападение смертника привело к гибели десяти человек и еще 10 получили ранения, среди них кандидат на законодательных выборах Салех Мохаммад Ачакзай, при взрыве внутри его офиса в провинции Гильменд.

    *** 15:48

    По меньшей мере три человека погибли, еще пять получили ранения при взрыве в избирательном штабе кандидата в парламент Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Новый взрыв произошел в городе Лашкаргах (провинция Гильменд) на юге страны. Кандидат в парламент получил ранения.

    Силы безопасности перекрыли район происшествия и начали осуществлять эвакуацию жертв и пострадавших.

    Отметим, что парламентские выборы, назначенные на 20 октября, пройдут в Афганистане после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране, первоначально их планировалось провести в 2016 году. 

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