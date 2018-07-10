В Афганистане более 10 человек погибли в результате теракта

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Смертник атаковал контрольно-пропускной пункт в Джелалабаде. Среди погибших были два сотрудника главного управления национальной безопасности страны (NDS). Остальными жертвами теракта стали мирные жители. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На данный момент ни одна из действующих на территории страны террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.