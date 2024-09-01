Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении тел заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена в Телеграм-канале армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля обнаружила несколько тел во время боя в секторе Газа. В настоящее время войска все еще действуют в этом районе и проводят процесс извлечения и опознания тел, который займет несколько часов", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.